Ospedale, accordo sugli aumenti: selezione per 1.500 dipendenti, i criteri

Firmata tra la Direzione ospedaliera e i sindacati l'intesa per la progressione orizzontale: la procedura entro dicembre, i soldi nel 2022

Sottoscritto mercoledì pomeriggio l’accordo tra la Direzione dell’Azienda ospedaliera di Perugia e le rappresentanze sindacali l’accordo sulla progressione economica orizzontale per il personale del comparto.

La selezione

Nello specifico l’istituto economico delle progressioni orizzontali previsto dal contratto nazionale del lavoro consiste nel riconoscimento del passaggio alla fascia economica superiore e la selezione riguarderà circa 1.500 dipendenti del comparto dell’ospedale.

La vigente disciplina contrattuale prevede che l’attribuzione delle progressioni economiche avvenga necessariamente dopo una procedura selettiva idonea a dare riconoscimento ai risultati ottenuti. I criteri selettivi stabiliti nell’accordo appena firmato, dovranno tener conto dell’anzianità di servizio maturata, della valutazione individuale di performance e dell’assolvimento degli obblighi formativi negli ultimi due anni.

La procedura selettiva di valutazione dovrà essere conclusa entro dicembre così che la corresponsione delle somme possa avvenire nel primo trimestre del 2022.

Giannico: un riconoscimento per il lavoro del personale durante l’emergenza Covid

“La sigla di questo accordo – sottolinea Marcello Giannico, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia – rappresenta un importante traguardo per questa Azienda, perché è dal 2015 che non venivano riconosciute le progressioni economiche al personale del comparto. Sono molto soddisfatto della firma di questa intesa che rappresenta un piccolo segnale di riconoscimento per il notevole sforzo che il personale ha fatto in questi mesi di emergenza pandemica”.