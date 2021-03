Orvieto, da domenica nuovo punto vaccinale anti Covid - Tuttoggi

Tra vaccini BioNTech Pfizer e AstraZeneca ad Orvieto vengono somministrate circa 250 dosi giornaliere

L’Azienda Usl Umbria 2 comunica che dalle ore 8:30 di domenica 7 marzo 2021 presso la struttura di via dei Vasari, n. 13 (ex Lebole) in località Fontanelle di Bardano sarà attivo il nuovo punto vaccinale anti Covid del distretto sociosanitario di Orvieto.

Il luogo sarà agevolmente raggiungibile grazie ad appositi cartelli stradali posizionati nelle principali vie di accesso. A dirigere il punto vaccinale è la dottoressa Teresa Manuela Urbani.

Si tratta del già annunciato trasferimento del punto vaccinale dall’ospedale “Santa Maria della Stella”, da domenica 7 marzo pertanto gli assistiti già prenotati per la seduta vaccinale sono invitati a recarsi nella nuova postazione di via dei Vasari.

L’AUsl Umbria 2 fa sapere che già nella giornata di martedì sono stati raddoppiati i turni di vaccinazione, ora in programma sette giorni su sette, dal lunedì al sabato mattina e pomeriggio dalle 8:30 alle 14:00 e dalle 14:30 alle 19:00. La domenica invece i vaccini vengono effettuati dalle ore 8:30 alle 14:00.

Le dosi di vaccino vengono somministrate agli assistiti over 80 e al personale docente degli istituti scolastici. Tra vaccini BioNTech Pfizer e AstraZeneca ad Orvieto vengono somministrate circa 250 dosi giornaliere.