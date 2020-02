Orvieto, borse di studio Miur per gli studenti della scuola secondaria - Tuttoggi

Con la delibera della Giunta Regionale n. 19/2020 “Attuazione Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, n. 33343 del 7 novembre 2019 concernente i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio a favore degli studenti iscritti agli Istituti per l’anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63” è stato avviato il processo di raccolta delle domande di borsa di studio MIUR per l’a.s. 2019/2020 a favore di studenti iscritti agli Istituti della scuola secondaria di secondo grado. L’Ufficio Scuola del Comune di Orvieto ricorda che, in base alla suddetta deliberazione, le domande di borsa di studio vanno consegnate ai Comuni di residenza entro Lunedì 25 febbraio 2020. I Comuni trasmetteranno gli elenchi dei possibili beneficiari alla Regione Umbria / Servizio Istruzione e Apprendimenti entro l’11 marzo 2020. Tutte le informazioni relative all’espletamento delle procedure sono riportante all’interno della citata Delibera della Giunta Regionale e nei relativi allegati scaricabili al link: http://www.regione.umbria.it/istruzione/bandi-istruzioneI moduli di domanda sono disponibili presso le segreterie delle Scuole, l’URP e l’Ufficio Scuola del Comune di Orvieto.