Orvieto, aperta strada dell'Arcone - Tuttoggi

Strada Arcone, terminati i lavori per la messa in sicurezza di alcuni tratti. Ci saranno ulteriori approfondimenti del Comune di Orvieto

E’ prevista per oggi la riapertura al traffico veicolare della SP 42 Dell’Arcone ad Orvieto. La Provincia ha infatti terminato l’intervento di messa in sicurezza dell’arco del tratto di acquedotto sotto cui passa la strada e che era stato danneggiato a seguito dell’urto di un tir contro alcune strutture di sostegno. La riapertura della strada prevede il ripristino dei due sensi di marcia ricostituendo così le normali e ordinarie condizioni di circolazione veicolare.

Strada Arcone, 100mila euro dalla Provincia

La strada dell’Arcone era stata chiusa con apposita ordinanza dell’amministrazione provinciale che aveva dirottato il traffico sulla SP 56 e contestualmente aveva avviato i lavori necessari alla messa in sicurezza. Per eseguire l’intervento la Provincia ha affrontato una spesa di circa 100mila euro di risorse proprie finalizzati all’installazione di alcuni piloni di sostegno in acciaio la cui realizzazione era stata affidata ad un’officina specializzata della zona.

Ulteriori accertamenti su sicurezza strada Arcone

L’istallazione dei sostegni ha consentito la rimozione delle condizioni di pericolo e la riapertura, nel minor tempo possibile, della circolazione veicolare, ferma restando la necessità di ulteriori approfondimenti e verifiche, anche con il coinvolgimento del Comune di Orvieto.

“Provincia intervenuta con tempestività”

“Abbiamo operato con tempestività, consapevoli dell’importanza della Strada Dell’Arcone per il traffico civile e commerciale della zona”, dichiara il presidente della Provincia, Giampiero Lattanzi, il quale coglie l’occasione per sottolineare l’attenzione che l’amministrazione provinciale pone costantemente sulle necessità legate alla rete viaria provinciale.