Orvieto, acquista 4 pneumatici online ma si tratta di una truffa: denunciato il presunto responsabile - Tuttoggi.info

Intendeva acquistare quattro pneumatici per la propria autovettura ma ha subito una truffa di 500 euro: è quanto accaduto a un cinquantenne orvietano, che, navigando in Internet, ha notato un’inserzione riguardante la vendita di gomme offerte a un prezzo ritenuto vantaggioso.

Attratto dalle condizioni di vendita, ha contattato il venditore, e, dopo essersi accordato, ha versato sul conto corrente indicatogli la somma pattuita; il carico, però, non è mai giunto a destinazione.

L’acquirente ha più volte cercato di sollecitare il venditore, sia telefonicamente che con l’invio di e-mail, ma non ha avuto nessuna risposta. L’uomo, dunque, si è rivolto al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto, ha spiegato agli agenti la dinamica dei fatti e ha sporto denuncia.

Da qui le indagini, nel corso delle quali, gli investigatori della Squadra Anticrimine hanno svolto i necessari accertamenti, e, coinvolgendo anche altre articolazioni della Polizia di Stato, sono riusciti a raccogliere una serie di elementi che hanno portato all’identificazione e alla denuncia del presunto autore della truffa: un quarantenne residente in Abruzzo, più volte segnalato in precedenza per simili reati.

L’uomo è stato denunciato per truffa dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni, che coordina le indagini.