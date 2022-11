Ora multe dagli ausiliari anche fuori dalle strisce: ecco quando sono da annullare

Il Comune ha scelto di avvalersi di una norma che estende la competenza anche nelle aree di accesso ai parcheggi a pagamento, ma con precisi limiti

Via libera anche a Perugia alle multe dagli ausiliari del traffico, anche fuori dalle strisce blu. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di avvalersi dei dipendenti delle società che hanno in gestione in parcheggi, che in parte, quindi, potranno sostituirsi agli agenti della polizia locale. Quando cioè l’auto risulta in sosta vietata nelle zone di accesso alle strisce blu o ai parcheggi a pagamento. Una possibilità prevista dalle legge 127/97 che ha istituito la figura dell’ausiliare del traffico, integrata da vari decreti e circolari ministeriali.

Che però fissano dei limiti precisi sulla possibilità di effettuare multe anche fuori da strisce blu e parcheggi in gestione. Negli altri casi, l’automobilista può fare ricorso al giudice di pace o al prefetto.