Operazione centro storico più vivibile, sindaco Presciutti si reca in Municipio con Ebike

Prosegue l’azione promossa dall’Amministrazione Comunale, dai commercianti e dalle attività di Gualdo Tadino per rendere il centro storico più accessibile ai clienti e vivibile per i residenti, incentivando al posto dell’auto l’uso della bici o di mezzi alternativi (come il car sharing). In questo caso anche il primo cittadino Massimiliano Presciutti ha voluto dare il suo personale contributo.

Il sindaco di Gualdo Tadino, infatti, da lunedì scorso ha iniziato ad utilizzare una Ebike, gentilmente concessa da Bici Gentile, per recarsi al suo lavoro in Municipio e testare in modo ecologico e green un metodo per “far respirare” il cuore della città, liberando un parcheggio per coloro che vengono in centro a fare acquisti, si recano dal medico o vanno in Comune.

“Come sindaco – ha sottolineato Presciutti – ho aderito volentieri a questa iniziativa utilizzando e testando l’Ebike, per cercare di dare il buon esempio dal punto di vista dell’abbassamento delle emissioni di gas di scarico ma anche della scelta di vita salutare e per liberare un posto auto per chi ha necessità di recarsi in centro. Dopo averla provata posso affermare che utilizzare una bici con pedalata assistita a Gualdo Tadino per recarsi al lavoro è fattibile e anche piacevole, visto che questo mezzo oltre ad essere ecologico è molto pratico e funzionale. Invito tutti gli operatori commerciali del centro e dipendenti comunali ad implementare l’utilizzo della bicicletta elettrica e non. Dopo il successo del progetto ‘Facciamo Centro’, lanciato pochi mesi fa dall’Amministrazione comunale, dunque, stiamo proseguendo questo percorso, anche grazie alla collaborazione con Bici Gentile, con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo di mezzi alternativi per recarsi al lavoro”.

Un buon esempio quello dell’utilizzo della ebike, portato avanti a Gualdo Tadino non solo dal sindaco ma anche da ‘Bici Gentile’, che offre un servizio completamente gratuito e rivolto a chi deve recarsi in centro storico per periodi medio lunghi, previa registrazione obbligatoria, concedendo l’utilizzo di biciclette dal punto di raccolta presso il Bar dei Giardini.

Bici Gentile è un’idea di mobilità sostenibile promosso dagli operatori del centro storico, che vorrebbe conciliare molteplici scopi: sostenibilità ambientale, benessere fisico, delocalizzazione dei parcheggi auto e più in generale migliore vivibilità del centro storico. Molti operatori hanno già aderito e molti altri si stanno adoperando per farlo.

