Operaio ternano terrorizza passeggeri di un bus e rompe un vetro, denunciato

Aveva terrorizzato i passeggeri di un autobus, rompendo anche un vetro e costringendo l’autista a fermare la corsa. Per questo un operaio ternano è stato denunciato a piede libero.

I carabinieri della stazione di Papigno sono arrivati all’uomo, classe 1971, dopo una certosina attività investigativa.

L’uomo, un operaio, l’1 agosto scorso aveva letteralmente terrorizzato i passeggeri di un autobus della linea urbana cittadina, brandendo verso di loro – in preda ad uno stato d’ira e senza alcun motivo apparente – la cintura dei propri pantaloni. Fortunatamente nessuno fu ferito ma il gesto dell’uomo costrinse l’autista dell’autobus ad arrestarne la corsa, permettendo ai passeggeri di abbandonare l’automezzo e darsi alla fuga.

Il mezzo riportò inoltre la rottura completa di uno dei vetri, andato in frantumi a causa di un colpo ricevuto con la fibbia della cintura, in materiale d’acciaio. Per tali fatti, il 48enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violenza privata, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento.

