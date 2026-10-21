Open Mic - Palco Aperto al The Garage Club - Tuttoggi.info

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Open Mic – Palco Aperto al The Garage Club

Redazione

Open Mic – Palco Aperto al The Garage Club

Mer, 21/10/2026 - 06:12

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Primo evento di questo autunno 2026 al The Garage Club di Porano.

Da quest’anno grande novità: Open Mic, ovvero palco aperto a tutti gli artisti che vogliono suonare di fronte al nostro pubblico! Mini-performance di massimo 10 minuti con uno o più brani, originali o cover. Piena libertà!

Luogo: The Garage Club, Via Bonaventura Tecchi, 15, PORANO, TERNI, UMBRIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 25/10/2026

Data Fine: 25/10/2026

Ora: 17:00

Artista: Open Mic

Prezzo: 0.00

Info:

Per gli artisti interessati: è possibile segnalare la vostra partecipazione ed essere quindi inseriti nella lista delle esibizioni contattando l’associazione 2 Play alla mail associazione2play@gmail.com , oppure direttamente domenica durante l’evento .

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