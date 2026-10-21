Open Mic - Palco Aperto al The Garage Club - Tuttoggi.info

Primo evento di questo autunno 2026 al The Garage Club di Porano.
Da quest’anno grande novità: Open Mic, ovvero palco aperto a tutti gli artisti che vogliono suonare di fronte al nostro pubblico! Mini-performance di massimo 10 minuti con uno o più brani, originali o cover. Piena libertà!
Luogo: The Garage Club, Via Bonaventura Tecchi, 15, PORANO, TERNI, UMBRIA
Tipo evento: Altro
Data Inizio: 25/10/2026
Data Fine: 25/10/2026
Ora: 17:00
Artista: Open Mic
Prezzo: 0.00
Info:
Per gli artisti interessati: è possibile segnalare la vostra partecipazione ed essere quindi inseriti nella lista delle esibizioni contattando l’associazione 2 Play alla mail associazione2play@gmail.com , oppure direttamente domenica durante l’evento .