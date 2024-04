Open day Inail del Patronato Acli, gli appuntamenti a Perugia - Tuttoggi.info

Le date degli open day del patronato Acli a Perugia e come prenotarsi

Nelle settimane in cui si discute di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche in vista della “Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro” del 28 aprile 2024, gli uffici del Patronato ACLI di Perugia e di Terni aprono le loro porte per l’ascolto dei lavoratori che richiedono assistenza in quanto soffrono di problemi di salute causati dall’attività di lavoro che stanno svolgendo o che hanno svolto. Con questi Open Day, il Patronato ACLI intende promuovere un’azione di tutela dei diritti partendo dall’ascolto, in una realtà come quella umbra, caratterizzata da un aumento delle malattie professionali rilevate nel 2023, con un incremento superiore al 25% rispetto all’anno precedente. L’iniziativa mira a informare sui percorsi per ottenere il giusto indennizzo in caso di danno alla salute causata dal lavoro.

“Questo è un tema particolarmente sentito dal nostro Patronato Acli e, di conseguenza, abbiamo scelto di dedicare dei veri e propri Open Day all’informazione e alla sensibilizzazione sulla tutela dei diritti e il loro riconoscimento per ottenere il giusto indennizzo dall’INAIL nei casi di malattia professionale da lavoro” dichiara il Presidente provinciale del Patronato Acli di Perugia, Lorenzo Gaudenzi.

“E’ proprio partendo da queste convinzioni – aggiunge la Responsabile della sede del Patronato Acli di Perugia, Paola Iannuzzi – che il patronato Acli ha individuato tra gli obiettivi strategici del 2024 la promozione di una sempre maggiore consapevolezza dei rischi nel lavoro e degli obblighi connessi alla sicurezza sul lavoro, anche tramite l’attuazione di misure di tutela necessarie e specifiche in caso di malattie professionali”

Gli operatori saranno a disposizione gratuitamente per una consulenza orientata alla spiegazione delle malattie professionali maggiormente riconosciute e delle procedure per ottenere l’eventuale indennizzo, andando a fornire risposte personalizzate.

Gli Open Day metteranno a disposizione:

• linee di appuntamento dedicate

• sportello ad accesso libero per una prima informazione e richiesta di assistenza

• prima consulenza medico-legale

È importante sottolineare che è possibile richiedere il riconoscimento della malattia professionale anche dopo il pensionamento o la cessazione dell’attività lavorativa a rischio. Pertanto, invitiamo tutte le persone che potrebbero essere coinvolte a rivolgersi ai nostri sportelli.

La tutela della salute sul luogo di lavoro è un diritto che deve essere esercitato senza esitazione alcuna.

Il calendario Open Day a Perugia: diritti e indennizzi INAIL per i lavoratori con malattie professionali da lavoro.

PERUGIA

Per prenotare il tuo appuntamento, telefonare al numero 0755001118 o scrivere a perugia@patronato.acli.it

18 aprile a Perugia, Sede Provinciale Patronato Acli, via Sicilia 57

9 maggio c/o proloco Balanzano, Sede Zonale Patronato Acli, strada del piano SNC

16 maggio a Perugia Centro, Sede Zonale Patronato Acli, Via XIV Settembre, 19















Luogo: VIA SICILIA, 57