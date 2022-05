Centri estivi Spoleto, entro il 23 maggio domande di chi organizza campus

Le domande entro le ore 12.00 di lunedì 23 maggio. Se non in possesso di spazi propri, si può richiedere strutture comunali in concessione temporanea

Favorire la socialità e sostenere le famiglie nella conciliazione tra tempo di lavoro e gestione dei figli nel periodo estivo. Queste le finalità dell’avviso che il Comune di Spoleto ha pubblicato nel sito istituzionale per la realizzazione dei Centri estivi (https://bit.ly/3N3OpM7).

Rivolti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze dai 3 ai 17 anni, i centri estivi saranno realizzati da soggetti del Terzo Settore o soggetti privati.