Omicidio via Roma, concessi domiciliari a boscaiolo poi dietrofront "Torna in carcere" - Tuttoggi

Quest’ultimo, un 42enne boscaiolo di origini marocchine (condannato in primo grado a 12 anni di reclusione) è accusato di aver colpito e ucciso nella propria abitazione di via Roma, a Umbertide, il connazionale 35enne. La lite che poi portò all’omicidio sarebbe scoppiata per gelosia, a causa di alcune avances del secondo alla donna del padrone di casa.