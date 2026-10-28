Oltre 300 persone alla Festa delle castagne: il Centro Speranza presenta il nuovo spot sui lasciti testamentari - Tuttoggi.info

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Oltre 300 persone alla Festa delle castagne: il Centro Speranza presenta il nuovo spot sui lasciti testamentari

Redazione

Oltre 300 persone alla Festa delle castagne: il Centro Speranza presenta il nuovo spot sui lasciti testamentari

Mer, 28/10/2026 - 18:17

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Oltre 300 persone hanno partecipato alla tradizionale “Festa delle castagne”, l’appuntamento annuale promosso dal Centro Speranza di Fratta Todina in collaborazione con l’associazione Madre Speranza, che si è svolto venerdì scorso nella tensostruttura allestita all’interno del parco della struttura.

Una serata all’insegna della solidarietà, dell’inclusione e del divertimento che, quest’anno, è stata caratterizzata da un momento particolarmente significativo: la presentazione del nuovo video-spot dedicato ai lasciti testamentari, realizzato con la partecipazione della cantante e conduttrice Annalisa Baldi, conosciuta per aver preso parte alla prima edizione di “X-Factor” e per la sua esperienza come inviata in diverse trasmissioni Rai, tra cui “Camper”.

Accolta con entusiasmo dai presenti, l’artista umbra ha animato la serata, come già avvenuto lo scorso anno, insieme a Domenico Bordoni. Sul palco sono saliti anche gli ospiti del Centro Speranza che, accompagnati dagli educatori, si sono esibiti in diversi momenti di intrattenimento. Tra i partecipanti alla serata erano presenti anche Gianluca Coata, sindaco di Fratta Todina, Ruggero Campi, presidente dell’Automobile Club (Aci) di Perugia, e lo scalatore in carrozzina Luca Panichi.

“In occasione della tradizionale Festa delle Castagne – afferma Giuseppe Antonucci, presidente dell’associazione Madre Speranza Odv – abbiamo lanciato lo spot realizzato con la nostra amica Annalisa Baldi per promuovere l’idea che si possa restare vicini a noi e ai nostri ragazzi per sempre attraverso un lascito testamentario. È importante garantire loro un futuro che vada oltre la nostra stessa vita. Con questa iniziativa vogliamo trasmettere il messaggio che è possibile continuare a essere al loro fianco nel tempo”.

“Ho deciso di essere testimonial di questo spot – spiega Annalisa Baldi – perché da quando ho conosciuto il Centro Speranza e sono entrata in contatto con questi bambini e ragazzi, accolti insieme agli operatori come in una grande famiglia, me ne sono innamorata. Ho voluto avvicinarmi a questa realtà perché ho visto con i miei occhi la dedizione, l’amore, la passione, il tempo e la cura che il Centro Speranza mette ogni giorno al servizio delle persone che ne hanno bisogno. Mi raccomando: fate un lascito testamentario, perché questi bambini e ragazzi potrebbero essere i vostri figli, fratelli o parenti. Che ne sarà di loro quando non ci saremo più? Lasciamo loro una casa piena di speranza”.

Lo spot dedicato ai lasciti testamentari sarà trasmesso nei prossimi giorni dalle televisioni locali. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’associazione Madre Speranza al numero 075 7824342 oppure scrivere all’indirizzo email info@associazionemadresperanza.it.

La serata è stata anche un’importante occasione di solidarietà. Come annunciato dalla direttrice del Centro, madre Graziella Bazzo, il ricavato della cena sarà destinato all’acquisto di una poltrona elettrica alzapersona, uno strumento che potrà migliorare la qualità della vita di alcuni ospiti della struttura con difficoltà motorie.

Da oltre quarant’anni il Centro Speranza di Fratta Todina rappresenta un punto di riferimento per il territorio regionale e attualmente segue circa 80 persone con disabilità, offrendo servizi, assistenza e percorsi educativi orientati all’inclusione e al benessere della persona.

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