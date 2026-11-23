HEFEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Da Firenze alla città di Huangshan, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, il fotografo italiano Leonardo Casini, 60 anni, di recente ha portato con sè la macchina fotografica per immortalare la vita rurale che da tempo desiderava conoscere.

“Questo viaggio è molto stimolante perchè si possono ammirare montagne, aree naturali e antichi villaggi dove le persone vivono tuttora; per noi è molto interessante fotografare tutte queste diverse realtà”, ha dichiarato Casini.

Casini è tra i 62 fotografi provenienti da 25 Paesi e regioni, tra cui Italia, Regno Unito e Brasile, che si sono recati di recente a Huangshan. Durante il viaggio, hanno visitato antichi villaggi in stile Huizhou, assistendo alla parata delle lanterne a forma di pesce ed esplorando la tradizione popolare dello “shaiqiu”, ovvero l’essiccazione al sole dei raccolti autunnali.

“Questa è la stagione del raccolto. Vedo che le tecniche agricole sono piuttosto diverse in Italia e in Cina, e anche le colture raccolte sono differenti, ma la gioia del raccolto è la stessa”, ha affermato Casini.

Il paesaggio pastorale autunnale della Cina rurale e l’equilibrio tra innovazione e tutela del patrimonio culturale lo hanno profondamente colpito, ha aggiunto.

Casini ha inoltre notato una sfida comune alle aree rurali italiane e cinesi. “Oggi è difficile trovare giovani nelle aree rurali. Molti si sono trasferiti nelle città e gran parte di chi rimane è anziano. E’ un problema che si riscontra sia in Italia che in Cina”, ha dichiarato.

“Ho intenzione di condividere queste foto sui social, in modo che più italiani possano ammirare la complessità e la bellezza delle campagne cinesi”, ha affermato Casini.

A differenza di Casini, giunto a Huangshan per la prima volta, Riccardo Busi, presidente della Federazione internazionale dell’arte fotografica, è tornato a Huangshan questo autunno, e la visita ha rimediato alla delusione dello scorso anno.

A maggio dell’anno scorso, infatti, Busi aveva percorso soltanto una decina di metri sul monte Huangshan prima che una forte pioggia lo costringesse a tornare indietro, senza riuscire a vedere nulla. Questa volta, il cielo si è rasserenato e le vette si sono mostrate in tutta la loro bellezza.

“Stavolta c’è bel tempo. E’ un grande dono che la montagna fa a tutti noi”, ha dichiarato, aggiungendo che il paesaggio del monte Huangshan offre eccellenti opportunità fotografiche.

Per questo fotografo che ha viaggiato ovunque, il fascino di Huangshan va ben oltre lo scatto fotografico. Gli antichi villaggi, il patrimonio immateriale e il rituale autunnale dell’essiccazione dei raccolti al sole gli hanno offerto uno sguardo diretto sulla vita rurale cinese. “Sin dal momento in cui siamo arrivati, non c’era alcun dubbio che fosse un bel posto. Non vediamo l’ora di scoprire altri luoghi meravigliosi intorno a noi”, ha dichiarato Busi.

Simone Sabatini, alla sua terza visita in Cina ma per la prima volta a Huangshan, ha puntato l’obiettivo su meraviglie inaspettate. Le montagne, gli antichi templi e i villaggi di Huangshan lo hanno stupito, mentre una dimostrazione di tai chi organizzata dalla gente del posto si è rivelata una piacevole sorpresa.

“Prima non conoscevo il tai chi. Queste dimostrazioni sono davvero interessanti”, ha dichiarato Sabatini, aggiungendo che gli hanno permesso di entrare maggiormente in contatto con la cultura tradizionale cinese.

Le foto stanno superando le barriere linguistiche, diventando un piccolo ponte. “Le nostre aspettative sono di tornare da questo tipo di avventura con fotografie incredibili che possano aiutarci a diventare i migliori ambasciatori possibili della Cina, e a presentarla attraverso i concorsi internazionali che organizziamo ogni anno in tutto il mondo”, ha dichiarato Busi.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-