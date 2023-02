Oltre 19.000 km in bici tra due continenti, in paese celebrano loro ritorno dopo 9 mesi - Tuttoggi

I due giovani del glorioso “Pedale Pistrinese” (di cui hanno sfoggiato con orgoglio la divisa durante tutto il viaggio), erano arrivati a Capo Nord lo scorso luglio, dopo 71 giorni e 5.817 km. Dalla Scandinavia sono poi ridiscesi, attraversando mezza Europa, fino in Marocco, per poi risalire dalle due isole italiane e ritornare in Umbria accompagnati, nell’ultima tappa, proprio dai membri del Pedale Pistrinese e da un loro amico spagnolo conosciuto proprio in questa avventura (nella foto).

Francesco e Giovanni, visibilmente emozionati, hanno raccontato di aver viaggiato “con ogni condizione atmosferica possibile”, superando con grande forza di volontà tutte le (numerose) difficoltà incontrate lungo il percorso, da quelle fisiche a quelle logistiche. Dopo questo pazzesco cicloviaggio li attende ora un periodo di riposo ma, confessano, non vedono l’ora di ripartire…