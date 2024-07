Olimpiadi, 4 umbri a Parigi. Spoleto saluta la farfalla Duranti "Forza Agnese, fino alla fine" - Tuttoggi.info

“Forza Agnese, fino alla fine”: è semplicemente straordinario, e di grande impatto emotivo, il poster con cui la Polisportiva La Fenice, e idealmente tutta la Città del Festival, saluta la partenza della ‘farfalla’ Agnese Duranti, la campionessa di ginnastica ritmica attesa con la nazionale azzurra a Parigi negli ultimi due giorni delle Olimpiadi.

Una iniziativa doverosa – lodevole che l’abbia fatta la società in cui è cresciuta – per l’atleta che alla città del Festival ha già regalato una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokio (2020), come aveva fatto otto anni prima la compagna di squadra spoletina Andreea Stefanescu, nel 2012 a Londra (entrambe gareggiano per i colori della Aeronautica Militare).

Nel 2021 la Duranti ha conquistato anche 1 oro (nella specialità cerchi e clavette) e ben tre argenti (team ranking, concorso generale e palle) ai Campionati del Mondo di Kitakyushu.

Per la cronaca sono 3 gli atleti umbri impegnati nella capitale francese: prima della Duranti (9 e 10 agosto) gareggeranno lo spadista folignate Andrea Santarelli (2 agosto) e la pievese Diana Bacosi che tenterà il tris nella specialità tiro a volo (oro a Rio nel 2016 e argento a Tokyo nel 2020 è l’attuale campionessa europea). A loro si aggiunge di diritto il fiorettista Alessio Foconi, originario di Roma ma da sempre legato a Terni dove si allena al Circolo scherma Terni (29 luglio nell’individuale e 4 agosto con la nazionale azzurra).

Della delegazione ufficiale farà parte anche il medico ufficiale della nazionale di pugilato, la perugina Carmela Ignozza.

Ma torniamo ad Agnese Duranti che “allunga” la lista dei grandi atleti di Spoleto che hanno partecipato alle Olimpiadi (tra cui, solo per citarne alcuni, la Stefanescu, il play maker Roberto Brunamonti, il compianto Noè Cruciani). Per lei ultimi giorni di preparazione poi la partenza per Parigi per questa nuova avventura olimpica che potrebbe riservare grandi sorprese.

Come non ricordare che il bronzo di Tokyo, nell’ultimo giorno dei Giochi, consentì all’Italia di conquistare due storici record: il primato per numero di medaglie (40) e la conquista di almeno 1 medaglia al giorno.

A Parigi, per l’occasione, insieme ai genitori di Agnese, ci sarà anche il presidente regionale della ginnastica Roberto Settimi e la moglie Laura Bocchini, la direttrice tecnica de La Fenice che ha portato il sodalizio nell’Olimpo dello sport.

Forza farfalle, forza Agnese, fino alla fine!

