Offese ad Emma da ex consigliere Lega, la cantante visita Amelia e ‘fa pace’ con il borgo umbro

Dopo gli insulti dell’ex consigliere della Lega di Amelia, Alessandro Galli, la popolare cantante Emma Marrone, alla quale erano state rivolte ignobili esternazioni, è stata invitata dal sindaco del borgo ternano, Laura Pernazza, a dimostrazione che ‘il caso leghista’ è stato isolato e non rispecchia i valori comunitari del Comune di Amelia.

Emma ha visitato il borgo e ha incontrato i ragazzi della “Comunità Incontro” guidata dalle istituzioni locali e dal sindaco Pernazza.

“Un gesto molto apprezzato e non scontato” – ha commentato Emma dopo aver concluso la sua visita a Terni, mentre il sindaco Pernazza ha ribadito che: “Amelia non è una città né omofoba, né razzista , né sessista. Abbiamo presentato il meglio della nostra città ed invitato Emma alla Comunità Incontro per incontrare i ragazzi, gesto da lei molto apprezzato”.

