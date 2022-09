Oca col becco incastrato in lattina a "La Passeggiata" - Tuttoggi

Oca de "La Passeggiata" rimane col becco incastrato in una lattina, l'intervento di Michele Rossi "Qualcuno mi prendeva in giro"

“Proprio oggi qualcuno per sfottò politico faceva riferimento al mio impegno per le oche della Passeggiata” – è quanto dichiarato in una nota dal consigliere comunale Michele Rossi che allega la foto di un’oca con il becco incastrato in una lattina di alluminio.

Oca col becco incastrato in lattina

“Mi hanno appena mandato questa foto di qualche ora fa – seguita Rossi – dove il povero animale ha incastrato sul becco una lattina. Spero che qualcuno si sia già attivato essendo passate diverse ore dallo scatto fotografico. Per sicurezza mi sto muovendo lo stesso. Rimane il problema dell’incivilta’ delle persone e del controllo del parco”.