Nuovo impianto di luci a led allo Stadio "Luzi" - Tuttoggi.info

Lo Stadio Comunale “Carlo Angelo Luzi” di Gualdo Tadino tornerà presto a risplendere, anche nelle gare notturne, con una nuova illuminazione.

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria pubblicato lo scorso 6 novembr è stato, infatti, ammesso a contributo ed ufficializzato un importante finanziamento di 75.000 destinato proprio all’impianto sportivo.

Risorse notevoli che serviranno ad effettuare lavori di ammodernamento ed efficientamento dell’illuminazione, che consentiranno di ridurre la potenza installata e quindi i consumi del 23% ed ottenere una maggiore e migliore visibilità notturna passando dagli attuali 110 lux a 250 lux.

In particolare sarà sostituito il 50% delle lampade esistenti, attualmente a ioduri metallici, con proiettori LED, installati su quattro torri faro. In futuro è previsto un ulteriore intervento per completare la sostituzione delle restanti lampade a ioduri metallici, con l’obiettivo di raggiungere una completa efficienza energetica.

Va ricordato che negli scorsi mesi il Comune, allo Stadio Luzi – dove attualmente disputano le proprie partite il Cerqueto ed il Gualdo Calcio – ha portato a termine una serie di importanti lavori di ristrutturazione e miglioramento del manto erboso e dei locali interni (impianti elettrico e termosanitario, ristrutturazione spogliatoi e servizi igienici con abbattimento delle barriere architettoniche).

“Questo nuovo importante finanziamento ottenuto per lo stadio ‘Carlo Angelo Luzi’ – ha sottolineato il sindaco Massimiliano Presciutti –, arrivato anche grazie al prezioso lavoro dei nostri uffici comunali che ringrazio, rappresenta un passo importante verso il miglioramento delle infrastrutture sportive della nostra città. La valorizzazione dello sport a Gualdo Tadino è un nostro obiettivo prioritario, e questo intervento si inserisce in un percorso più ampio di riqualificazione e potenziamento delle strutture comunali”.