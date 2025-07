Nuovo bando per l'ex Citernello, si cerca un gestore per il centro sportivo - Tuttoggi.info

E’ stato pubblicato in questi giorni l’avviso di manifestazione di interesse per la riqualificazione e gestione del centro sportivo polivalente “Pierino Pieracci” (ex Citernello), situato in località La Piaggia (Citerna).

L’iniziativa è rivolta ad associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che abbiano interesse a investire nella valorizzazione di un impianto sportivo-ricreativo a servizio della comunità.

A carico del concessionario saranno: la messa a norma della struttura; la gestione delle attività pubbliche; la manutenzione ordinaria delle strutture e delle attrezzature; la cura e pulizia costante dell’area. Gli interessati dovranno presentare una manifestazione di interesse corredata da: documento di fattibilità delle alternative progettuali e piano economico-finanziario che individui la soluzione più vantaggiosa per la collettività.

La documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 13 del 17 Luglio 2025 esclusivamente via PEC all’indirizzo: comune.citerna@postacert.umbria.it. In caso di più manifestazioni ammissibili, l’Amministrazione potrà procedere mediante gara ad invito. In assenza di proposte idonee, si riserva la possibilità di pubblicare un nuovo avviso.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile del Procedimento, Arch. Stefano Tanci – Responsabile Area Tecnica: 075 08592119, stefano.tanci@citerna.net. Foto: ripresevideodrone.it