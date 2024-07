Nuovi lavori (e disagi) sulla E45, svincolo Montone chiuso fino a Ferragosto - Tuttoggi.info

Per consentire le opere di risanamento pavimentazione dal 3 luglio il traffico sarà a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre lo svincolo sarà chiuso in ingresso e uscita per chi viaggia in direzione Cesena (fino al 14 agosto)

Altri disagi in arrivo lungo la E45, sempre a causa dei lavori di riqualificazione e risanamento profondo della pavimentazione nei pressi di Montone.

Stavolta, per consentire l’esecuzione degli interventi, a partire da mercoledì 3 luglio (nelle notti del 3 e 4 luglio ci saranno anche due chiusure tra Castello e Promano), il traffico in corrispondenza del cantiere sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Montone sarà provvisoriamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena.

In alternativa sarà possibile proseguire e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Promano per uscire a Montone in direzione sud. Il completamento delle opere è previsto entro il 14 agosto.

I lavori – analogamente ai tratti già risanati – consistono nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel miglioramento degli strati di fondazione fino a oltre 60 centimetri di profondità e nella realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto di tipo drenante, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e delle opere idrauliche. Tali modalità di intervento consentono un innalzamento degli standard di sicurezza stradale e una lunga durata delle opere nel tempo.