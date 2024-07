Nuova illuminazione per il Teatro Romano, per l'occasione due spettacoli gratuiti - Tuttoggi.info

Sabato 27 luglio, alle ore 21, sarà inaugurata la nuova illuminazione del Teatro romano di Gubbio, resa possibile grazie a Elettrica Valeri.

Per celebrare questa iniziativa, i Musei nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei nazionali Umbria daranno il loro contributo alla programmazione culturale del Comune di Gubbio per la stagione estiva, ospitata proprio al Teatro romano, palcoscenico d’eccezione: non solo per la sua storia, ma anche per la sua posizione, ‘adagiata’ ai piedi della città.

Grazie alla disponibilità di Elettrica Valeri, un’eccellenza assoluta sul territorio umbro, il monumento viene recuperato al paesaggio notturno eugubino, e il 27 luglio, dopo l’inaugurazione dell’illuminazione, Paola Pitagora si esibirà in Ho amato tutto. Una lettura scenica di Amore e Libertà, la vita di Donna Paola Menesini Brunelli tra Umbría, Toscana e Lazio, uno spettacolo di Evita Ciri, che vede coinvolti anche Peppe D’Argenzio (saxes/live eletronics) ed Emanuele Bultrini (chitarre/live eletronics). Una ballata per voce e musica liberamente tratta dal libro “Creando il mare” di Giovanni Maria Gambini con Paola Menesini Brunelli. Il racconto della vita di Donna Paola Menesini Brunelli, nobile di origine tosco-umbra, che ha rinunciato ad agi e ricchezze, per seguire l’amore della vita. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Domenica 28 luglio, sempre alle ore 21.00, il Teatro romano ospiterà In fin dei conti. Capitoli di una messinscena, spettacolo, contesti e voce di Angelo Mellone. Un reading teatrale in cui Mellone raduna quelle che definisce “le mie ossessioni”: l’Italia, le radici, gli antenati, i figli, la provincia, la memoria nazionale, la nostalgia dell’origine, l’amore di coppia. Un viaggio doloroso, epico, struggente, in cui ogni spettatore troverà qualche verso, qualche scena, qualche passo musicale in cui identificarsi e sentirsi parte di questa danza vorticosa di note e parole, in cui Mellone sarà accompagnato da quattro musicisti straordinari e qualche ospite d’eccezione. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Informazioni: Info: www.gallerianazionaledellumbria.it; mail: gallerianazionaleumbria@cultura.gov.it. Tel: +39 0755721009.