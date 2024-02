Nuova caserma della Finanza, passi avanti. Compagnia declassata a Tenenza? - Tuttoggi.info

Usl concede al Comune di Spoleto servitù di passaggio per la nuova caserma della Guardia di finanza. Il giallo sul declassamento: interpellanza di Bececco

Passi in avanti per la nuova caserma della Guardia di finanza di Spoleto, che sarà realizzata nella zona tra via Valadier e piazza Perilli, nell’area dunque tra la Palazzina Micheli ed il convitto dell’Alberghiero. Negli ultimi giorni l’Usl Umbria 2 ha concesso la servitù di passaggio per accedere al terreno che dal Comune di Spoleto passerà alla proprietà dell’Agenzia del Demanio.

Un atto da cui emergono varie novità, tra cui anche un possibile declassamento della Compagnia spoletina delle fiamme gialle in Tenenza. Un errore materiale nel documento, oppure una reale volontà? A chiedere chiarimenti su quest’ultimo aspetto è la consigliera comunale di Spoleto Futura Maria Elena Bececco. Ma andiamo con ordine.

Nuova caserma della Finanza, prevista permuta di vari terreni

La nuova caserma della Finanza sorgerà nell’area che avrebbe dovuto ospitare la scuola media “Dante Alighieri” secondo il progetto originario della Giunta Cardarelli finanziato subito dopo il sisma del 2016, poi stoppato dalla Giunta de Augustinis. Un terreno comunale che passerà al Demanio attraverso una permuta dal valore complessivo di quasi 600mila euro: il Comune di Spoleto cederà all’agenzia statale anche parte dell’ex Foro Boario (l’area di via dei Filosofi accanto allo sportello del cittadino dove doveva sorgere un polo per l’infanzia finanziato dall’Inail di cui si è perso ogni traccia) per realizzarvi la nuova caserma dei vigili del fuoco; in cambio otterrà l’area demaniale di piazza d’Armi ed una strada, via del Falegname, a Baiano.

Concessa servitù di passaggio per l’accesso alla nuova caserma della Finanza

L’area che ospiterà la sede delle fiamme gialle attualmente però non ha un accesso pubblico. Per questo il Comune di Spoleto – su sollecitazione del Demanio – ha chiesto il 5 ottobre scorso all’Usl la concessione di una servitù di passaggio. Che l’azienda sanitaria ha concesso soltanto negli ultimi giorni, a titolo gratuito, visto che l’area interessata ospita il parcheggio a servizio dell’ospedale e della palazzina Micheli.

“Con riferimento alla evidente finalità pubblica dell’intervento da realizzarsi – si legge nel documento – ed alla contestuale richiesta di diritto di passaggio, si evidenzia che le particelle interessate, di proprietà aziendale, costituiscono il parcheggio – e relativa viabilità – dell’Ospedale di Spoleto, e pertanto, nell’attualità, area già ad uso pubblico, soggetta a transito veicolare e pedonale. Per tali motivi si ritiene di non chiedere alcuna indennità per la servitù di passaggio, mentre dovrà essere successivamente regolamentato l’accesso e il transito dei veicoli della Guardia di Finanza, se necessario anche con l’apposizione di segnaletica verticale ed orizzontale, al fine di garantire la sicurezza dell’area medesima. Eventuali spese non potranno essere a carico dell’Azienda”.

Il giallo della Compagnia che diventa Tenenza

Allegati alla deliberazione del direttore generale Usl del 23 febbraio 2024 – “Servitù di passaggio in favore del Comune di Spoleto sulle particelle di proprietà aziendale censite al catasto di Spoleto al foglio 163, particelle 101, 1914, 1916, finalizzata alla realizzazione dell’intervento ‘Nuova caserma della guardia di finanza’” – ci sono anche i documenti del Comune di Spoleto del 5 ottobre 2023 e dell’Agenzia del Demanio del 22 dicembre 2022. E’ in quest’ultimo appunto che si parla della “Tenenza” della Guardia di finanza invece che della esistente Compagnia. Un errore materiale – visto anche che da quel documento è passato oltre un anno e la situazione è rimasta invariata – o una reale volontà di declassamento delle fiamme gialle spoletine?

L’interpellanza di Bececco (Spoleto Futura)

A chiedere chiarimenti in merito è la consigliera comunale di Spoleto Futura, Maria Elena Bececco, che mercoledì mattina ha depositato una interpellanza al sindaco “per sapere se abbia fondamento l’ipotesi secondo cui, in questi giorni, si stia decidendo di declassare la storica Compagnia della Guardia di Finanza di Spoleto a Tenenza”.

“Questo – evidenzia l’esponente di minoranza – sarebbe assai grave per la nostra città e addirittura inconcepibile in quanto Spoleto, riferimento di ampio comprensorio socio-economico, è sede circondariale del Tribunale e della Procura della Repubblica, istituzioni con le quali si coordinano principalmente e costantemente tutti i comandi delle Forze dell’Ordine, compresa appunto la Guardia di Finanza. Questo declassamento comporterebbe altresì la diminuzione di grado della figura apicale che lo dirige, il passaggio alle dipendenze di altro Comando attualmente suo pari, e una diminuzione del personale e delle qualifiche ivi occupate, ad onta delle rassicurazioni di rito. Ciò andrebbe assolutamente in controtendenza con il grande lavoro fatto negli anni sul versante della sicurezza e legalità, fino appunto al potenziamento giudiziario di Spoleto come capoluogo di circondario del Tribunale e della Procura della Repubblica, cui afferiscono la Valnerina, il territorio Folignate e quello Tuderte, oltre a Spoleto e suo comprensorio”.

“Si tratterebbe – prosegue Bececco – di un ulteriore grave colpo alla nostra città nel momento in cui ne subisce altri, a cominciare dalla situazione incredibile di smantellamento del nostro Ospedale, senza essere efficacemente tutelata da chi ne avrebbe il dovere ai vari livelli. Qualora l’ipotesi dovesse essere concreta, interpelliamo il sindaco perché, compiuta immediata verifica, si attivi con il Comando Generale e quello di Regione della Guardia di Finanza, nel caso sollecitando anche l’autorevole intervento del Procuratore Capo della Repubblica, perchè venga assolutamente abbandonato questo disegno, evitando che si realizzi questo declassamento dei servizi e non vengano compromessi gli sforzi di rilancio del territorio, che le Forze dell’Ordine sono chiamate a propiziare e non certo a privare della loro più autorevole operatività”.