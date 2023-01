Nove rapine a coetanei con minacce e armi da taglio: quattro minorenni in comunità - Tuttoggi

I quattro sono stati incastrati con l’analisi delle immagini dei sistemi di video-sorveglianza, molteplici servizi di polizia giudiziaria sul territorio, nonché le testimonianze dei derubati e di alcuni testimoni. I quattro minori – secondo la ricostruzione della squadra mobile – si sarebbero in totale resi responsabili di nove episodi, come detto prevalentemente nella zona del centro storico e nei pressi di alcuni centri commerciali tra il 30 giugno ed il 18 luglio del 2022, suscitando, per come già detto, notevole allarme sociale.

Dalle indagini era emerso come i quattro agivano secondo uno schema ben collaudato: dopo aver avvicinato con una scusa banale le vittime designate, con violenze e minacce e anche utilizzando in alcuni casi un’arma da taglio, si facevano consegnare denaro o altri beni, per poi chiedere un riscatto per restituirli, come nel caso di un cellulare rubato e poi restituito dietro il pagamento di una cifra in contanti. Il tutto come detto avrebbe ‘fruttato’ circa 500 euro.