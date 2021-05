Notte Nazionale del Liceo, al Mazzatinti dedica a Dante: ecco il programma

Appuntamenti misti tra l'online e la presenza

Conto alla rovescia per la Notte Nazionale del Liceo Classico, che vede come di consueto il Mazzatinti schierato da protagonista. L’appuntamento è per domani sera (28 maggio) che avrà come tema “Dante, sommo poeta, fra antico e moderno, si svolgerà venerdì 28maggio dalle ore 16.00 alle ore 20.00, in modalità mista: online e in presenza.

Conferenza del professor Bruni

Per quanto riguarda la conferenza iniziale, prevista per le ore 16.00, dopo i saluti istituzionali del dirigente Marinangeli, del sindaco Stirati e del direttore dell’USR Iunti, il canale dedicato è la pagina Facebook della scuola: Polo Liceale “G.Mazzatinti”. Dalla piattaforma GoToMeeting, il professor Pierfranco Bruni sarà in collegamento per parlare di “Dante attraverso Fabrizio De Andrè”. La stessa conferenza verrà, successivamente, resa pubblica anche sul canale Youtube della scuola: Polo liceale Mazzatinti.

Video online ed appuntamenti in presenza

Gli eventi, i 9 video realizzati dalle classi, saranno, comunque tutti trasmessi in diretta video sul canale Facebook, mentre in presenza sarà possibile venire a scuola per ascoltare la band (subito dopo la conferenza con un omaggio dedicato a Fabrizio De Andrè) che suonerà all’esterno, visitare la mostra e ritirare la copia di Invio ed assistere alle presentazioni dei video. Interventi saranno anche postati sull’account Twitter: @LiceoMazzatinti Il backstage della Notte sarà curato dai ragazzi della Web Radio PLM con una diretta sul canale Instagram: radioplm.

Lo sforzo organizzativo

Uno sforzo organizzativo e tecnico di eccezionali dimensioni, per permettere al grande pubblico di “entrare” al Liceo attraverso tutti i canali social possibili. Una cabina di regia, che si è dotata di modernissime attrezzature, proprio per permettere la copertura totale dell’evento, capitanata dal collaboratore vicario prof. Luigi Girlanda che si avvale del supporto dell’addetto alla sicurezza e comunicazione prof. Fabio Menichini, dell’animatore Digitale prof.ssa Silvia Sagrazzini, e del tecnico di laboratorio sig. Matteo Becchetti. Chiunque potrà vedere online il “Mazzatinti” all’opera, ma anche partecipare, con brevi visite, in assoluta sicurezza e rispettando tutte le norme antiCovid, alle attività in presenza nella sede di piazzale Leopardi.

Il programma

Il programma, dunque, vede l’apertura alle 16 e alle 17 la conferenza del prof. Pierfranco Bruni “Dante attraverso Fabrizio De Andrè”. Sempre alle ore 17.00 (online) Inizio backstage curato dal gruppo di Radio PLM. Alle ore 17.15 (in presenza e on line) Concerto cover Fabrizio De Andrè, curato dalla Band del Polo Liceale “G.Mazzatinti” e alle 18, online, la presentazione dei 9 video curati dalle classi del liceo di tutti gli indirizzi. Alle 19.45, in presenza e online, la conclusione in contemporanea con tutti i licei aderenti e la lettura del brano conclusivo “Museo, Ero e Leandro”, vv 232 – 250.

In presenza sarà possibile ascoltare la Band che suonerà sul piazzale della scuola per tutta la durata della manifestazione; visitare la mostra dei lavori degli studenti, partecipare al backstage della web radio, ritirare la copia della rivista INVIO, assistere alle presentazioni dei video degli studenti, stare insieme. Sarà attivo il servizio Bar per tutta la durata dell’evento.