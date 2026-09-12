Norcia: l’Usr Umbria aggiudica i lavori per il complesso monumentale di San Francesco       - Tuttoggi.info

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Norcia: l’Usr Umbria aggiudica i lavori per il complesso monumentale di San Francesco      

Redazione

Norcia: l’Usr Umbria aggiudica i lavori per il complesso monumentale di San Francesco      

Sab, 12/09/2026 - 12:47

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È stato compiuto un passo decisivo verso la piena rinascita del polo culturale della città di Norcia e la ricostruzione del suo patrimonio storico: l’Ufficio speciale ricostruzione Umbria (Usr Umbria) ha aggiudicato i lavori di ripristino, miglioramento sismico e restauro del complesso monumentale di San Francesco, di proprietà dell’Azienda pubblica di servizi alla persona Fusconi Lombrici Renzi.

L’intervento, aggiudicato all’impresa Lucci Salvatore impresa costruzioni Srl di Napoli, ha un valore contrattuale netto di 4.187.986,83 euro (esclusa IVA). La procedura, svolta nel rispetto delle normative vigenti, si è conclusa con un ribasso del 19,18%. Il quadro economico dell’opera, che prevede un investimento complessivo di 7.430.000 euro, è finanziato attraverso le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate (ex art. 4, D.L. n. 189/2016), a valere sulla contabilità speciale del presidente-vice commissario, come previsto dalle ordinanze commissariali n. 129/2023, n. 154/2023 e n. 260/2026.

Soggetto attuatore dell’intervento è l’Ufficio speciale ricostruzione Umbria, coordinato dall’ingegnere Gianluca Fagotti. La responsabilità dell’iter amministrativo e tecnico è affidata al dirigente del servizio Ricostruzione pubblica sisma 2016 e 2023, ingegnere Stefania Tibaldi, mentre il ruolo di Responsabile unico del progetto (RUP) è ricoperto dall’architetto Monica Finotto.

Il complesso polivalente, costituito dalla ex chiesa e dall’ex convento di San Francesco del XIV secolo, è una delle numerose testimonianze dell’attività dei francescani sul territorio nursino. Prima del sisma del 2016, il complesso ospitava la biblioteca, l’archivio storico comunale, l’auditorium e una sala convegni e costituiva il polo culturale della città, accogliendo numerose iniziative culturali, didattiche e turistiche. “L’avvio di questi lavori, previsto entro il 2026 – sottolinea la presidente della Regione e vice commissario alla ricostruzione, Stefania Proietti – non rappresenta solo il recupero architettonico di un bene monumentale, ma un atto concreto di rigenerazione urbana e sociale, essenziale per restituire ai cittadini di Norcia uno spazio di aggregazione, studio e memoria storica. L’Usr Umbria, in qualità di soggetto attuatore, conferma con questo affidamento l’impegno costante nel processo di ricostruzione del tessuto sociale ed economico delle aree colpite dal sisma. In occasione dell’ottavo centenario francescano, è inoltre particolarmente significativo che prendano avvio i lavori proprio su questa preziosa testimonianza di fede e cultura”.

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