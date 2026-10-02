Leapmotor B03X, SUV compatto per la città - Tuttoggi.info

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Leapmotor B03X, SUV compatto per la città

ItalPress

Leapmotor B03X, SUV compatto per la città

Ven, 02/10/2026 - 23:02

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ROMA (ITALPRESS) – Arriva in Italia la B03X, il nuovo urban crossover di Leapmotor. È un’auto 100% elettrica, compatta ma alta da terra come un SUV, pensata per muoversi con agilità nel traffico cittadino e per viaggiare con comfort anche fuori città. L’autonomia arriva fino a 382 chilometri e, con la ricarica rapida, si passa dal 30 all’80% della batteria in 16 minuti. A bordo c’è molta tecnologia e, di serie, i sistemi di assistenza alla guida. Due gli allestimenti, Life e Design. Leapmotor è in Italia da appena due anni, ma punta a restare al vertice del mercato dell’elettrico, dove dice di aver già conquistato il primo posto: una leadership che l’azienda vuole mantenere con la B03X e con i prossimi modelli.
abr/azn/gtr

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