Norcia, lunedì 5 settembre riapre l'asilo nido comunale - Tuttoggi

Trentadue gli iscritti al Lo Scoiattolo

Lunedì 5 settembre riprendono i servizi della prima infanzia dell’ Asilo Nido Comunale ‘Lo Scoiattolo’ di Norcia con 32 iscritti.

“Un servizio importante e fondamentale per le famiglie che possono contare su una offerta educativa di qualità, in una location attrezzata e bellissima, volta a stimolare le capacità dei nostri bambini” dichiara l’ Assessore alla Politiche Sociali del Comune di Norcia. “Anche quest’anno abbiamo mantenuto invariata la tariffa di iscrizione al nido, senza quindi gravare nelle tasche delle famiglie. Il considerevole numero di bambini iscritti al nido per una realtà come la nostra – continua – alimenta la fiducia e la speranza di futuro per tutta la nostra Comunità. Auguro all’ufficio servizi sociali, alle educatrici e ai nostri bambini una buona ripresa delle attività” conclude l’ Assessore.