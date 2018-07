Norcia, annullato sequestro Centro Boeri | Ma ora deciderà un altro giudice

Annullato il sequestro – almeno per ora – del Centro Boeri di Norcia, la struttura realizzata dal Comune di Norcia grazie alle donazioni arrivate dall’iniziativa “Un aiuto subito” di Corriere della Sera e La7. Nel pomeriggio è infatti arrivato il provvedimento della Terza Sezione della Cassazione, che ha accolto il ricorso per saltum che era stato presentato dagli avvocati Massimo Marcucci e Luisa Di Curzio per conto dell’amministrazione comunale.

Le motivazioni non sono state ancora rese note, ma nel provvedimento la Corte “annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Spoleto (Ufficio Gip) per nuovo esame“. Gli ermellini hanno quindi dichiarato non valida l’ordinanza con cui il gip Salerno aveva disposto a marzo i sigilli sulla struttura polivalente costruita appena fuori le mura della città di San Benedetto. Sarà quindi un altro giudice per le indagini preliminari a dover pronunciarsi sulla richiesta di sequestro che era stata presentata dalla Procura della Repubblica spoletina. Per il momento, quindi, stando allo stringato dispositivo della Suprema corte, il Centro Boeri dovrebbe essere di nuovo nella disponibilità del Comune. Dall’amministrazione comunale, però, nessuno si espone in attesa di conoscere le motivazioni del provvedimento ed appunto le sue conseguenze.

Paradossalmente il gip che esaminerà nuovamente l’istanza di sequestro potrebbe disporre ancora una volta i sigilli nei confronti della struttura.

Prima di tutto, però, bisognerà attendere le motivazioni della sentenza della Cassazione per capirci qualcosa in più.

