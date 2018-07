“Non sei più solo”, Caritas sostiene anziani, disabili e persone sole

E’ rivolto ad anziani, disabili e persone sole, residenti nel Comune di Terni, il servizio gratuito attuato dalla Caritas diocesana di Terni Narni Amelia con il progetto “Non sei più solo” con lo scopo di contrastare la solitudine e promuovere la socializzazione.

Nel periodo estivo, nel quale spesso gli anziani sono più soli e non hanno persone che fanno loro compagnia o li accompagnano nelle incombenze quotidiane, i volontari della Caritas sono disponibili per una compagnia presso il domicilio dell’anziano, per l’accompagnamento per passeggiate o per le piccole attività quotidiane (fare la spesa, andare del medico, in farmacia, presso servizi pubblici), per l’accompagnamento presso circoli ricreativi o attività di tempo libero e di socializzazione, per un supporto e aiuto nel disbrigo di piccole pratiche o questioni burocratiche.

Non si tratta, in sostanza, di fornire badanti ma compagnia, assistenza morale, accompagnamento e la possibilità di contribuire materialmente nel fare piccoli acquisti a spese della Caritas (medicinali o alimenti), nel divenire un punto di riferimento, accoglienza e di ascolto nel rispetto della sensibilità all’anziano e disabile, rispondendo ai bisogni espressi in tempi rapidi e offrendo la possibilità di migliorare le loro condizioni di vita sociale e relazionale rimanendo nel loro ambiente di vita.

Il servizio è gratuito. Per informazioni e appuntamenti si può contattare il numero 3270864140 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 13.

