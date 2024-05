Noemi a Molino Silla "Sognare sempre, perché tutto è possibile" - Tuttoggi.info

Noemi a Molino Silla con gli ospiti della comunità Incontro. In uscita il nuovo singolo "Non ho bisogno di te". Il messaggio "Sognate"

In coppia hanno presentato il concertone del 1° maggio a Roma e dopo Ermal Meta a Molino Silla ieri pomeriggio, 22 maggio, è arrivata a sorpresa anche Noemi. La cantante romana proprio in questi giorni è tornata al grande pubblico con un nuovo singolo. Si intitola “Non ho bisogno di te”, parla di cambiamento e segna il suo ritorno dopo due anni dall’uscita dell’ultimo album “Metamorfosi”. In viaggio per raggiungere Radio Subasio, dove nella sera di ieri 21 maggio è stata ospite del live “Music Club” Noemi ha deciso di fermarsi alla Comunità Incontro Onlus, portando tutta la sua energia e la sua rinnovata consapevolezza, per affrontare insieme ai ragazzi impegnati nel percorso terapeutico, il delicato tema delle dipendenze.

Il suo è stato un messaggio davvero a “suon di musica” a Molino Silla: ha ricordato il significato e le note del suo grande successo “Vuoto a perdere”, raccomandandosi ai ragazzi di “Sognare sempre! Perché tutto è possibile, bisogna sognare”! Poi ha intonato “Alba Chiara” di Vasco Rossi, evergreen che l’ha accompagnata agli esordi della sua carriera e che da sempre rappresenta per lei una fonte di energia da condividere con il pubblico. Intanto il nuovo brano, già ascoltatissimo in radio, è un inno al coraggio, alla metamorfosi “rigenerante” che consente di ritrovarsi e diventare migliori. La stessa Noemi, tra le voci più amate del panorama musicale italiano, in questi anni è stata protagonista di un percorso profondo e radicale che l’ha portata a scoprire un’identità più decisa sia come artista che come donna. Un percorso, che oggi ha voluto condividere con i ragazzi e le ragazze per ascoltarli e ritrovarsi insieme, con un nuovo slancio, verso la vita.