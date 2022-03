Nocera Umbra, gatto preso a bastonate. Bianchini: "Gesto di idioti"

La denuncia sui social e lo sdegno dei nocerini

Gatto preso a bastonate e ucciso nella zona di San Felicissimo di Nocera Umbra. La denuncia arriva dal dottor Sandro Bianchini, medico veterinario e presidente dell’Ordine dei veterinari di Perugia.

“La cattiveria non ha limiti”

“La cattiveria dell’uomo non ha limiti: area San Felicissimo, Nocera Umbra, gatto trovato morto e pure sbeffeggiato da persone alle quali manca il coraggio di confrontarsi con i loro simili ma, che trovano nel malcapitato gatto la vittima sul quale riversare la loro cattiveria – ha scritto Bianchini – individui meschini, incapaci di socializzare, rendervi riconoscibili sarebbe veramente interessante, affinché possiate provare il dolore del post trauma da percosse!Siamo in emergenza su più campi, pandemia, guerra ed ora c’è chi se la prende con i nostri amici a quattro zampe, pensiamo a fare del bene e non il male, mi vergogno per questi poveri idioti!Nocera Umbra non è questo“.

A Nocera anche il caso dei bocconi killer nella zona di Collecroce.