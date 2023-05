Nessun premio di risultato alla Ilserv, sindacati annunciano uno sciopero - Tuttoggi.info

Fim, Fiom, Fismic: "I lavoratori si aspettavano un riconoscimento per gli sforzi fatti".

Scarico produttivo, richiesta di cassa integrazione guadagni ordinaria e premio di produzione: Fim, Fiom e Fismic annunciano uno sciopero dopo l’incontro con la direzione aziendale della società Ilserv presso la sede di Confindustria Terni.

Cassa integrazione: accordo di CIGO

“A fronte della richiesta di cassa integrazione dal 22 maggio ‘23 al 4 giugno ‘23 – riferiscono i sindacati – abbiamo siglato un accordo di CIGO che prevede: l’anticipazione della cassa da parte dell’azienda; la possibilità di integrare la cassa integrazione con le Par su base volontaria; l’utilizzo delle ferie su base volontaria al posto della CIGO; il mantenimento di una soglia minima di ore di ferie; per tutto il mese di giugno la maturazione dei ratei di Ferie-Par-Tredicesima a prescindere da quanti giorni di CIGO ogni lavoratore effettua”.

Premio di risultato

“Abbiamo chiesto, inoltre, di riprendere la discussione sull’erogazione di un premio di risultato per tutti i lavoratori della Ilserv. L’azienda ha dichiarato che attualmente non è nelle condizioni di iniziare una trattativa per la costruzione di un premio”.

“Prendendo atto delle dichiarazioni aziendali, visti gli impegni presi nell’ultimo incontro con l’azienda stessa e con i lavoratori della Ilserv, che si aspettavano un riconoscimento per gli sforzi fatti, annunciamo 4 ore di sciopero a fine turno, per tutti i turni, con le seguenti modalità: 18 maggio 2023 4° sq. dalle ore 18.00 alle ore 22.00; 19 maggio 2023 1° 2° 3° turno e giornalieri Ope/Imp a fine turno“.