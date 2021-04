Necropoli delle Acciaierie, riportati a Terni alcuni reperti - Tuttoggi

Il vicesindaco Giuli "In particolare, il materiale già allestito al museo Giontella riguarda fibule, vasellame, corredi funerari, armi"

Nei giorni scorsi personale dell’Ufficio Cultura del Comune di Terni, accompagnato da un furgone della Protezione civile comunale, ha riportato a Terni diverse decine di cassette contenenti materiale e reperti di epoca romana e, soprattutto, pre-romana che erano stati rinvenuti nel corso degli anni in vari scavi e cantieri della città e che erano fino ad oggi conservati e catalogati nei depositi della Soprintendenza umbra. Lo comunica il vicesindaco e assessore alla cultura e turismo Andrea Giuli.

Necropoli delle Acciaierie

Secondo quanto riferito dal vicesindaco si tratta di reperti in buona parte provenienti dalle necropoli pre-romane di San Pietro in Campo e delle Acciaierie. I più preziosi e significativi sono già stati collocati in questi giorni nelle teche appositamente preparate all’interno del museo archeologico di Terni “Claudia Giontella”, al Caos, e potranno essere ammirati non appena i musei riapriranno.

Il materiale

In particolare, il materiale già allestito al museo Giontella riguarda fibule, vasellame, corredi funerari, armi, ed era materiale che non aveva fatto più ritorno a Terni dopo una mostra tenutasi nel 2014. Il resto dei reperti prelevati dai magazzini della Soprintendenza è stato al momento sistemato nel deposito dello stesso museo Giontella (e potrà essere disponibile in possibili rotazioni espositive in futuro) e in altri depositi della città.

“Tappa importante”

“Dopo il ritorno del Telamone – dichiara Andrea Giuli – siamo ad un’altra tappa importante di quella valorizzazione possibile dei musei cittadini e della nostra lunga storia cittadina per cui mi ero impegnato sin dai primi mesi del mio mandato. Anche in questo caso si è trattato di un lavoro lungo e impegnativo, non facilitato dalla pandemìa, che è stato possibile grazie al prezioso lavoro degli uffici dell’assessorato alla cultura in sinergia con gli archeologi della Soprintendenza. Parliamo di materiale, non tutto di eguale valore ed importanza, che in parte potrà essere goduto già alla riapertura dei musei. Altro è oggetto di studio e potrà, se ve ne saranno le condizioni, essere esposto a rotazione nei tempi e nei modi opportuni. Credo sia un momento importante per ricostruire una parte significativa della nostra storia e una identità cittadina che forse finora non è stata adeguatamente considerata. Forse già nel corso dell’estate, Covid permettendo, potremo,organizzare, di concerto con la Soprintendenza, delle iniziative dedicate”.