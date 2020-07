Navetta Chiusi – Perugia: prima corsa per il collegamento sperimentale

Prima corsa della navetta di collegamento tra Chiusi e Perugia, attraverso i comuni del Trasimeno. Il battesimo è stato tenuto dal sindaco di Chiusi, Juri Bettollini, insieme ai consiglieri regionali dell’Umbria Eugenio Rondini, Simona Meloni e Andrea Fora.

La mozione di Fora e Rondini

L’iniziativa, sperimentale, è stata possibile dopo l’approvazione all’unanimità della mozione del consigliere Fora, (analoga era stata presentata da Rondini) in seguito alla quale l’assessore regionale Melasecche ha preso contatti con Trenitalia e ha avviato la sperimentazione della navetta mattutina, fino a settembre, che permetterà a chi scende a Chiusi di raggiungere Perugia passando dai comuni del lago Trasimeno. Non ci sarà invece bisogno di istituire un autobus per la sera, visto che esiste già.

L’attesa a Chiusi

Grande attesa c’era da parte di Chiusi. Le corse serviranno il treno delle ore 8 proveniente da Milano e diretto a Salerno e quello delle ore 21:14 proveniente da Salerno e diretto a Milano. Quindi autobus per l’asse viario della via Pievaiola, con capolinea alle Stazioni di Perugia Fontivegge e Chiusi, con fermate intermedie a Tavernelle e Città della Pieve

Navetta Chiusi – Perugia: rilanciare il Trasimeno

Soddisfatto il consigliere regionale Andrea Fora, che ha manifestato sui social la propria contentezza: “Le mattine in cui percepisci con forza l’utilità dell’azione politica nelle Istituzioni. Un primo piccolo passo per portare al centro dell’attenzione la questione dei collegamenti e delle infrastrutture fra il Trasimeno e la Toscana. Dobbiamo rilanciare con forza la centralità dello sviluppo e dei collegamenti della zona sud del Lago. Vera occasione di sviluppo economico e turistico del nostro territorio. Se non ora, quando?“