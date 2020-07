Alta velocità, navetta sperimentale da Chiusi

Navetta Chiusi – Perugia, in via sperimentale la mattina, per collegare il capoluogo e il Trasimeno all’Alta velocità. Il collegamento

serale con la fermata sarà garantito per questo anno utilizzando un treno

Perugia-Chiusi”.

Esprime soddisfazione, il consigliere regionale Fora, per l’annuncio fatto dall’assessore Melasecche, nella direzione della mozione presentata dal capogruppo del Patto civico per l’Umbria e poi approvata all’unanimità.

La sperimentazione è stata decisa dopo un confronto con Busitalia e Trenitalia.

Fora: risultato importante per il Trasimeno

“Si migliorano così i collegamenti della zona ovest dell’Umbria con il

sud e nord Italia. Lo scorso anno – sottolinea Fora – il servizio da Chiusi

ha raggiunto un importante target di successo, con oltre 16mila biglietti

‘staccati’ nel periodo 9 giugno-6 gennaio. Il pieno utilizzo della

fermata dell’Alta Velocità da Chiusi mediante l’istituzione di questa

navetta sarà molto utile per gran parte della zona ovest della nostra

regione ma soprattutto in questa stagione potrà permettere ai turisti

provenienti dal Nord e dal Sud di raggiungere non solo le principali

località di Siena e le sue Terre, della Val di Chiana, della VaI d’Orcia,

dell’Amiata come avvenuto finora, ma anche i comuni umbri del Trasimeno. E’ un primo, piccolo ma importante segnale di attenzione per rilanciare lo sviluppo di tutta quell’area del Trasimeno. Ora occorrerà investire su altre infrastrutture per il rilancio economico di un territorio ricco di grandi potenzialità ed attrattività turistiche ma anche imprenditoriali, tramite una forte capacità di progettazione e visione che metta al centro lo sviluppo sostenibile, il green new deal, l’innovazione e la ricerca”.