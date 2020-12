Natale 2020, consigli e ricette per una festa perfetta | A cura dell'istituto alberghiero di Spoleto - Tuttoggi

Natale in Tavola : la ricetta

Tortelli di Zucca

INGREDIENTI: (6 persone)

Farcitura: 1 zucca mantovana (kg 2, circa), gr 100 amaretti , gr 150 parmigiano reggiano , noce moscata q.b., sale q.b.

(kg 2, circa), gr 100 , gr 150 , q.b., q.b. Pasta: gr 300 farina 0, n 3 uova .

0, n 3 . Condimento: gr 50 cipolla bianca, gr 100 burro, gr 100 parmigiano reggiano.

PROCEDIMENTO:

Lavare la zucca, tagliarla a metà, privarla dei semi e dei filamenti interni e metterla a cuocere in forno per circa un’or. Sarà pronta quando la polpa, bucandola con una forchetta, risulterà morbida. Con un cucchiaio prelevare la polpa, metterla in un contenitore, lasciarla riposare circa 12 ore in frigo, in modo da poter eliminare il liquido che, eventualmente, si dovesse formare. Aggiungere il parmigiano, amaretti sbriciolati a mano, un pizzico di noce moscata, salare e mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo.

Mettere a fontana la farina, aggiungere al centro le uova e un pizzico di sale, lavorare sino ad ottenere un impasto liscio, omogeneo ed elastico.

Stendere con un mattarello la pasta che deve risultare sottile. Tagliare la pasta in quadrati ci circa cm 10 per lato, porre al centro una noce di impasto, chiudere a triangolo e formare il tortello unendo i lembi di pasta. Volendo si può anche dare la forma di un raviolo quadrato o tondo.

Cuocere i tortelli in abbondante acqua salata, condirli con la parte grassa ottenuta facendo soffriggere la cipolla tritata finemente con il burro e passata al colino, aggiungere il parmigiano grattugiato. Servire ben caldi.

[A cura della Prof. ssa Maria Antonietta Staderini] Considerando le mie origini, per metà emiliane il menù del pranzo di Natale che, ogni anno, propongo alla mia famiglia, segue rigorosamente le usanze culinarie del modenese. In particolare i tortelli di zucca non devono mai mancare poiché la tradizione vuole che siano “un portafortuna” per tutti i commensali.