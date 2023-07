Nasce l'associazione “Terni Città Grande" per il progresso economico, sociale e civile della comunità - Tuttoggi.info

Il Consiglio direttivo è composto dal presidente, Paolo Cianfoni, dal vicepresidente, Francesco Neri, da Francesco Andreani, Sauro Pellerucci, Nazario Sauro Santi e Marco Sciarrini.

Si è costituita l’associazione culturale denominata “Terni Città Grande – Umbria dei Territori”.

“Nel corso di questi anni – si legge in una nota dell’associazione – è emersa l’urgenza di definire un percorso di collaborazione tra i Comuni che insistono nell’ambito territoriale omogeneo e condividono molte delle più rilevanti questioni riguardanti lo sviluppo e il futuro delle comunità”.

Gli obiettivi di “Terni Città Grande – Umbria dei Territori”

“L’associazione si propone, tra l’altro, di promuovere la collaborazione delle comunità territoriali e delle istituzioni, soprattutto nell’area dei diciotto comuni dei comprensori ternano, narnese e amerino, della Centrale umbra e della Valnerina ternana; tra gli scopi dell’iniziativa, infatti, l’individuazione degli strumenti istituzionali più idonei a favorire la collaborazione tra i Comuni, la promozione di progetti, iniziative, convegni, eventi, la creazione di reti e la partecipazione congiunta a programmi, bandi e avvisi”.

“Terni Città Grande”, in sostanza, mira a “sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sull’indispensabile necessità di cooperare e collaborare per promuovere il progresso civile, economico e sociale delle comunità, di fronte alle numerose sfide che il nostro territorio deve urgentemente affrontare per invertire il declino e valorizzare le numerose potenzialità inespresse”.

Il Consiglio direttivo è composto dal presidente, Paolo Cianfoni, dal vicepresidente, Francesco Neri, da Francesco Andreani, Sauro Pellerucci, Nazario Sauro Santi e Marco Sciarrini.