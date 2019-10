Narni, summit tecnico per il problema del sistema fognario a Via della Doga

Risolvere il problema dell’accumulo delle acque in occasione di abbondanti piogge in via della Doga, a Narni Scalo. E’ stato questo il tema dell’incontro tecnico che si è tenuto tra il Comune di Narni ed il Servizio idrico integrato, con l’obiettivo di valutare il miglior intervento da eseguire nella zona in questione.

Sii e Comune hanno infatti esaminato l’attuale situazione della rete fognaria della zona concordando sulla necessità di un intervento di ammodernamento per risolvere il problema dell’accumulo delle acque che si verifica quando ci sono piogge abbondanti.

Il fenomeno meteorico, quando consistente, determina infatti una sofferenza del sistema fognario in alcuni tratti per la presenza di strumenti di filtraggio finalizzati alla riduzione della presenza di sabbie che al contempo è causa di sovraccumulo di acqua e quindi di possibile fuoriuscita. Il progetto che verrà realizzato permetterà di risolvere definitivamente il problema ed assicurare un servizio efficiente eliminando le situazioni che talvolta si verificano lungo Via della Doga.

“Il lavoro – sottolinea il direttore generale del Sii, Paolo Rueca – sarà un ulteriore step nel cronoprogramma di interventi su Narni predisposto dal Sii e già avviato da diverso tempo con opere strutturali e investimenti importanti per ammodernare i sistemi di approvvigionamento a favore di cittadini, attività economiche e servizi pubblici”.

(nella foto il presidente del Sii Puliti con il direttore Rueca)

