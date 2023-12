Perseguita donna con sms e appostamenti: condannato e arrestato - Tuttoggi.info

68enne arrestato per atti persecutori e danneggiamento, reati commessi tra il 2021 e il 2022, nei confronti di una donna di 51anni

I Carabinieri della Stazione di Narni, nello scorso fine settimana, hanno tratto in arresto un 68enne, pluripregiudicato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Terni. L’uomo è stato condannato in via definitiva alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione per atti persecutori e danneggiamento, reati commessi tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 nei confronti di una donna 51enne, di cui si era invaghito e che, nonostante il rifiuto, aveva cercato in un’occasione di baciare, perseguitandola con molteplici chiamate ed sms nonché appostandosi più volte nei pressi del suo luogo di lavoro e dell’abitazione, finanche danneggiandone il cancello d’ingresso. Il 68enne è stato collocato presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.