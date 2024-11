Narni: arrestato 25enne trovato in possesso di quasi mezzo chilo di hashish - Tuttoggi.info

Nella tarda serata di venerdì, nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Narni, in collaborazione con i colleghi della limitrofa Stazione di Narni Scalo, hanno tratto in arresto un 25enne, cittadino italiano di origini straniere, incensurato, residente a Spoleto, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, controllato e perquisito mentre transitava, alla guida della propria autovettura, lungo la Via Flaminia Ternana, è stato trovato in possesso di 446 grammi di hashish, contenuti in involucri sottovuoto e della somma in contanti di oltre 3.000,00 €, ritenuta provento dell’attività di spaccio, il tutto occultato in una borsa che aveva al seguito e sottoposto a sequestro. Per l’uomo è così scattato l’arresto in flagranza e la collocazione ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo svoltosi nel primo pomeriggio di sabato, a seguito del quale il Giudice, oltre a convalidare l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Terni e dell’obbligo di presentazione alla P.G. nel comune di residenza.

Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente. Sempre nell’amerino, nello scorso fine settimana, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Norm hanno segnalato alla Prefettura in qualità di assuntori un:  19enne trovato in possesso di poco meno di un grammo di hashish;  25enne sorpreso a sua volta con mezzo grammo della medesima sostanza.