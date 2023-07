Museo del laterizio, domenica il finissage della mostra “Terra Umbrae #1” - Tuttoggi.info

L’evento è in programma alle ore 11.00. La mostra resterà visitabile fino al 30 luglio nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle 11.00 alle 17.00

È in programma domenica 16 luglio, alle ore 11.00, presso il Museo dinamico del laterizio e delle terrecotte l’evento di chiusura della mostra TERRA UMBRAE #1 che ha raccolto le opere di 19 artisti italiani e internazionali, tutte attinenti alla tematica “terra”, intesa sia come argilla con cui si fanno mattoni, vasi e sculture, che come richiamo alla cultura contadina e alla natura.

Nella sala del Museo che espone l’affresco della Madonna in Trono col Bambino e Angeli, opera della scuola del Pinturicchio, e lo statuto cinquecentesco del Comune di Marsciano, gli artisti Bruno Ceccobelli, Sauro Cardinali e Andrea Fogli approfondiranno il tema della mostra e racconteranno il loro lavoro.

L’evento sarà introdotto dal saluto di Andrea Pilati, vicesindaco di Marsciano, e di Isabella Sensini, responsabile della Cooperativa Athena che gestisce il Museo la cui riapertura, dopo il periodo pandemico, è stata sancita proprio con l’organizzazione di questa mostra che ha riscosso consensi unanimi in Umbria e fuori regione.

La mostra resterà aperta fino al 30 luglio 2023. È visitabile il venerdì, il sabato e la domenica dalle 11.00 alle 17.00. L’accesso è compreso nel biglietto di ingresso del Museo. Per informazioni è possibile contattare i recapiti athenacooperativa21@gmail.com – 3891285261