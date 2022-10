Musei, nuovi orari a partire dal 2 novembre

Oratorio della Nunziatella: aperto 2/a – 3/a – 4/a domenica del mese più festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (visite accompagnate ogni ora);

Oratorio del Crocifisso: aperto 1/a – 3/a – 4/adomenica del mese più festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19;

Mac Colfiorito: aperto2/a – 4/a domenica del mese più festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

L’evento del 1 novembre

Nella giornata di martedì 1° novembre, alle 16, a Palazzo Trinci, si svolgerà l’iniziativa “Brividi al museo…un pomeriggio tra luci e voci dall’aldilà!” Si tratta di un evento “spaventoso” ma divertente per famiglie. In pratica ci saranno misteriosi indizi e giochi magici, storie di fantasmi per esorcizzare la paura illuminando il buio. I genitori scopriranno temi magici mentre i bambini parteciperanno ad un laboratorio creativo con riciclo di materiali. Per prenotazioni e informazioni 0742/330584 – palazzotrinci@gmail.com