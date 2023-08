Musei aperti, concerti, sagre, feste: gli appuntamenti di Ferragosto in Umbria

Gastronomia, musica, rievocazioni storiche, spettacoli teatrali e giochi per bambini

Musei aperti, concerti, sagre, feste. Sono tanti gli appuntamenti in Umbria per chi a Ferragosto non si accontenta del picnic.

Mostre e musei aperti

A Perugia numerose le prenotazioni, nel giorno dell’Assunta, per visitare la mostra che accosta Burri e il Perugino, a Palazzo Baldeschi. Divin Pittore omaggiato anche nella vicina Corciano (dove il 15 si conclude il Corciano Festival) con un percorso tra le chiese di San Francesco e di Santa Maria Assunta). Poi dal tardo pomeriggio il corteo storico dalla chiesa di Sant’Agostino a piazza Coragino, e le rievocazioni.

A Perugia assicurate poi aperti il Pozzo Etrusco (10-14 e15.18.30), Palazzo Sorbello (10.15-18.30), la Galleria Nazionale (8.30-18.30).

Si può essere per un giorno maestri maiolicari a Deruta (prenotazioni 075.9711000) grazie al Museo regionale della Ceramica.

A Gubbio sarà aperta la casa di Sant’Ubaldo (10.30-13.30 e 15.30-18.30).

Grandi celebrazioni, religiose e storiche, ad Orvieto per Maria Assunta, patrona della città. Alle 9 l’ostensione del Sacro Corporale del Corpus Domini.

A Città di Castello si celebra l’arte del Signorelli, con la mostra nel Museo del Duomo prorogata fino al 17 settembre. Celebrazioni del Signorelli che proseguono anche a Montone. Aperto anche a Ferragosto, a Città di Castello, il Centro delle Tradizioni Popolari. Alle 11 del15 agosto Peste ti colga”, visita guidata del Museo Aboca.

Concerti

Nella notte di Ferragosto si balla, con concerti, dejaay e liscio.

A Torgiano, dove è in corso la Festa dei Vinarelli, musica con i tributi ai Negramaro e ai Queen.

A Giano dell’Umbria concerto degli Egoricarica, ad allietare la spaghettata in piazza.

A Montefalco, dove è in corso l’Agosto Montefalchese che culmina con la Fuga del Bove, a Ferragosto si balla ai ritmi Paiper degli anni ’70 e ’80.

L’associazione Properzio a Spello propone il concerto nel sagrato di Santa Maria Maggiore.

Note di Assisi porta sul palco in centro, nella serata di Ferragosto, i Mela Quartet.

Danze popolari alla Rocca di Castiglione del Lago che ospita degli spettacoli della rassegna Folklore.

A Norcia, dove l’alba del 15 agosto si potrà ammirare dal Monte Vettore grazie a Emporio della Sibilla, in serata Canto Libero, concerto omaggio a Mogol e Battisti.

Musica Città di Pantalla nella frazione tuderte.

Tombolate e sport

A Spoleto e Cerreto di Spoleto col Ferragosto ritorna anche l’appuntamento con la Fortuna, con le tradizionali Tombolate in piazza. Tombola serale anche ad Amelia, al termine degli spettacoli tra commedia e musica. E a Monteleone di Orvieto, dove è in corso la Sagra degli Umbricelli.

A Todi, dove è in corso il Torneo internazionale di tennis, sarà possibile visitare il Museo della racchetta, con cimeli dei più grandi campioni di questo sport.

A Città di Castello piscine comunali di via Engels aperte dalle 10 alle 20.

A Passignano alle 9 la partenza di Trasiremando, manifestazione sulle acque del lago aperta a tutti.

Feste, rievocazioni e sagre

E poi ci sono le tante sagre, alcune delle quali avranno il loro epilogo proprio nella serata di Ferragosto.

A Lisciano Niccone fino a martedì 15 si potrà gustare la tagliatella casareccia (al ritmo di liscio), sagra che poi riprenderà dal 18 al 22 agosto.

A San Giovanni Profiamma di Foligno si chiude la Sagra della Rocciata.

A Pomonte di Gualdo Cattaneo a Ferragosto verrà rievocata la cotta del carbone vegetale.

A Tuoro sul Trasimeno, tra spiaggia e borgo, è in corso il Ferragosto Torreggiano, tra gastronomia e rievocazioni storiche nel segno della Battaglia del Trasimeno.

Massa Martana ospita fino al 15 le Giornate Massetane all’ombra del castello.

Sino al 15 si può gustare la rana fritta a Quadrelli, frazione di Montecastrilli. Dura invece fino al 16, a Lugnano in Teverina, la Sagra della Pappardella. Fuochi d’artificio sul cielo di Polino. Il mago Andrea animerà invece la serata del Ferragosto Ficullese, prima della serata danzante. Trucca bimbi e giocni di animazione, nel pomeriggio, a Fabro. Cena di Ferragosto ad Allerona.

In Valnerina spettacoli e artisti di strada a Cascia, dove è in corso Tuber Fest, Festa del Tartufo estivo e della Rosa di Cascia.

Tuffo nel passato a Montone, con le rievocazioni della Donazione della Santa Spina, che nella serata di Ferragosto si concluderanno con la sfida degli arcieri e le Novelle di Boccaccio.

Le vie di Bevagna, anche nel giorno di Ferragosto, saranno animate dal Mercatino di Artigianato e Antiquariato.

Nel comprensorio del Trasimeno, a Paciano, fino al 15 c’è la Sagra dello Strozzaprete. Mentre a Città della Pieve è in corso il Palio dei terzieri, con il lancio della Sfida, preludio della gara della Caccia del Toro del 20 agosto.

Vanno oltre la data di Ferragosto, fino al 20 la festa del buon mangiare umbro, Aperissima, a Capocavallo (Corciano), la Sagra del Fungo a Pianello, dell’Agnello a Villanova di Marsciano. Fino al 21 a Castel Viscardo è tempo della Sagra della Cannelletta. Mentre fino al 23 a Montecastrilli è protagonista l’Anatra.

(nella foto uno spettacolo per bambini di Tuber a Cascia)