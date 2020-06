Multa di 7mila euro a locale di via Roma | Alcol a minori e dopo orario di chiusura - Tuttoggi

Imponente lo sforzo messo in campo dalle Forze dell’Ordine nel lungo ponte del 2 giugno, che ha testato il dispositivo di sicurezza attuato dalla Questura di Terni insieme ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale, oltre alla Polizia Stradale e al Reparto Prevenzione Crimine e alle unità cinofile, messi a disposizione dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

Proficua la collaborazione con gli esercenti dei locali, a conferma di quanto sia essenziale la sinergia fra tutti gli attori coinvolti, sia istituzionali, che privati.

Dopo una prima fase in cui non tutto era filato liscio, finalmente sembra che tutto pian piano stia tornando alla normalità. Nella maggior parte delle situazioni, tutto si è svolto senza particolari criticità, nonostante ci siano stati segnali di deriva comportamentale nel mondo giovanile, concretizzati in interventi della Polizia nei confronti di ragazzi – anche minori – che avevano fatto abuso di sostanze alcoliche.

In tale contesto, è stato sanzionato il titolare di un locale di via Roma con il pagamento di 6.666 euro, per aver somministrato bevande oltre l’orario di chiusura, e di 400 euro per aver venduto bevande alcoliche a minori di 16 anni.

Nell’ambito dei controlli, la Sezione Antidroga della Squadra Mobile ha arrestato un ternano di 43 anni, disoccupato e con precedenti per droga, per detenzione ai fini di spaccio.

Fermato in centro per un normale controllo, si è mostrato da subito troppo nervoso: è stato trovato in possesso di due dosi di eroina e la successiva perquisizione domiciliare, ha permesso di rinvenire 60 grammi di hashish e 1.150 euro in contanti.