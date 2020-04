Movida, le attività riconsegnano le chiavi: "No riapertura senza garanzie"

Una protesta pacifica, che dopo l’accensione della luce oggi è proseguita con la consegna virtuale delle chiavi attraverso una mail e una foto. “A seguito della pacifica protesta di ieri sera, 28 aprile – da parte degli operatori commerciali aderenti al consorzio INCENTRO Foligno, con l’accensione delle nostre insegne, nella splendida cornice del centro storico della nostra amata città – si legge nella mail – oggi, 29 aprile ci siamo virtualmente riuniti per restituire all’amministrazione comunale le chiavi delle nostre attività“.

“Urgenti e concreti tavoli”

“Al fine di rispettare le regole, da buoni cittadini, da ottimi professionisti, abbiamo deciso di fare ciò tramite una mail, nella quale troverete allegate le Nostre chiavi: quelle delle nostre attività. Ribadiamo la drammaticità della nostra situazione, e l’impossibilità di tornare ad operare proficuamente e costruttivamente in tale attuale contesto. Chiediamo urgenti e concreti tavoli di confronto al fine di esplorare strumenti concreti di sostegno alle nostre aziende. Siamo a completa disposizione, convinti di aver ricoperto un ruolo strategico del mercato del lavoro, dell’offerta di servizi, nella riqualificazione del patrimonio immobiliare, nello sviluppo di un sistema di accoglienza di altissimo profilo“.

“L’amministrazione usi coraggio”

“Chiediamo all’amministrazione di investire su di noi con coraggio, con lungimiranza essendo convinti che nel medio periodo tali investimenti saranno abbondante ripagati. Ma oggi, non è possibile pensare ad eventuali riaperture senza alcuna garanzia se non quella di potersi indebitare per sopravvivere. Ecco perchè restituiamo le nostre chiavi..“.