La movida si accende per il flash mob: adesione di massa FOTO

Una emozione rivedere tutte le luce della movida accese, tutte insieme, per una sera. E’ andata a segno la protesta delle attività del centro che, come Consorzio, hanno aderito al “Movimento Imprese Ospitalità” e al flash mobilitazione “Risorgiamo Italia“, che ha previsto iniziative in tutta Italia alla stessa ora.

Una grande mobilitazione, dunque, destinata a farsi sentire ancora.