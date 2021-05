Motoclub Spoleto illustra il progetto Umbria Green Sport - Tuttoggi

L'incontro in occasione della seconda tappa del Campionato E-bike Enduro organizzata sotto l’egida della FMI dal Motoclub Spoleto

Il 23/05/2021 si è svolta la seconda tappa del Campionato E-bike Enduro organizzata sotto l’egida della FMI dal Motoclub Spoleto. Il paddok della gara è stato allestito presso il Ristorante Zengoni in via Flaminia.

Il presidente del Motoclub Spoleto Daniele Cesaretti, in linea con le più sentite esigenze dei nostri giorni sta cercando di promuovere la diffusione e l’accessibilità dei veicoli elettrici come condizione determinante per un futuro più sostenibile.

Il MCS sta sviluppando già vari progetti di impronta Ecologica.

Con la riqualificazione del Parco ChicoMendez infatti il MCS ha in cantiere varie iniziative green out door quali palestre all’aperto, Nord Walking, Ebike con percorsi turistici guidati, attività fisica per over 60 all’aperto ed ha pertanto immediatamente creduto in questa nuova attività sportiva riconosciuta dal CONI

In occasione della gara si è svolto un incontro con atleti, accompagnatori e cittadinanza per l’illustrazione del Progetto Umbria Green Sport e un dibattito aperto sullo sport Outdoor ed il rispetto dell’ambiente. Moderatori, il dott Pietro Badiali, nuovo segretario generale del MCS, l’Ingegner Luigi di Carlo, esperto in risparmio energetico ed il Dr. Fausto Pazzaglia, Geologo, guida escursionistica e rappresentante del Museo delle Scienze e del Territorio di Spoleto.

L’ingegner Di Carlo ha spiegato come la bicicletta elettrica sia un mezzo sicuramente interessante.

Alcune curiosità:

capacità della batteria 750 Wh

costo di una ricarica: 0,22 Euro

1 litro di benzina può rendere all’asse della ruota di una moto/ciclomotore ca. 2 kWh di energia e costa 1,5 Euro (quindi il “pieno” di una ebike immagazzina meno dell’energia contenuta in 1L di benzina).

La stessa energia presa dalla rete elettrica costerebbe 0,6 Euro (per chi non ha impianto fotovoltaico).

Considerando il rendimento di un motore elettrico, si può affermare grossolanamente che viaggiare con elettrico costa la metà.

Mercato e vantaggi

Il segretario generale del MCS ha spiegato come da anni il mercato italiano e mondiale delle biciclette elettriche sia in costante crescita. Le E-bike non utilizzano alcun tipo di combustibile fossile e le batterie, ricaricabili, vengono smaltite presso punti di raccolta e riciclo e sono quindi è una scelta eco-friendly.

Da ultimo, le E-bike sono silenziose e anche da questo punto di vista, dunque, rappresentano un evidente vantaggio rispetto alle macchine ed un ottimo alleato nella lotta all’inquinamento acustico. Queste sono le ragioni che hanno spinto il MCS ha richiedere ed ottenere la possibilità di utilizzo del marchio Umbria Green Sport istituito alcuni anni fa dalla regione Umbria e fino ad oggi mai utilizzato.