Mostra Mercato dello Zafferano, anche a Cascia record di turisti in visita - Tuttoggi

“In conclusione di questa 21esima edizione – ha commentato il vicesindaco di Cascia e assessore al turismo Marco Emili – l’intera amministrazione comunale vuole esprimere grande soddisfazione per l’affluenza record registrata. Già si notava da tempo il tutto esaurito presso le nostre strutture ricettive, proseguendo così il trend positivo di questo periodo. Una nota per la qualità e autenticità dei vari prodotti mostrati dai nostri produttori, per gli operatori di settore che anno permesso di degustare in questi giorni le qualità e genuinità di questo fiore-spezia della nostra terra. Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per la realizzazione di tutto ciò, i dipendenti e operai comunali, la proloco Cascia-Roccaporena sempre in prima linea per qualsiasi evento e tutta la comunità per l’accoglienza constante che offre ai tanti turisti che ci raggiungono”.