Mostra del Canova, superati i 3mila visitatori

Dall’Accademia “Vannucci” a Palazzo Baldeschi, un viaggio nel tempo. Partendo dal nucleo dei gessi canoviani conservati al MUSA – tra i quali Le tre Grazie, donate dallo stesso scultore nel 1822 – il pubblico si immerge in un viaggio nel tempo, con oltre cento opere che racconteranno “le arti sorelle” fiorite in un’epoca che, pur tra i grandi sconvolgimenti della Storia, o forse proprio per questo, coltivò il Bello: scultura, architettura, pittura, anche nell’Umbria pontificia e napoleonica furono partecipi di quella «felice rivoluzione delle arti» che ebbe in Canova il protagonista assoluto.

Un percorso che trova poi il suo apice a Palazzo Baldeschi, dove l’esposizione punta ad evidenziare ciò che orbita tra Sette e Ottocento intorno ai “Canova umbri”. Tra gli artisti che qui è possibile ammirare, insieme a Canova, troviamo: Giuseppe Valadier, Vincenzo Pacetti, Carlo Labruzzi, Pietro Labruzzi, Cristoforo Unterperger, Abraham-Louis-Rodolphe Ducros, Stefano Tofanelli, Tommaso Maria Conca, Pietro Benvenuti, Vincenzo Camuccini, Jean-Baptiste Wicar, Tommaso Minardi, Giovanni Sanguinetti. Un percorso espositivo nel centro della città dislocato, dunque, su due sedi per valorizzare il contesto artistico e culturale entro cui queste opere si inserirono, raccontando un’Umbria inscritta in più ampie dinamiche e in una vivace rete di relazioni. È promosso dall’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” (laparte organizzativa è stata coordinata da Giovanni Manuali) e dalla Fondazione Perugia (l’organizzazione è stata curata da Maria Cristina De Angelis).

La mostra è corredata di un corposo catalogo edito da “ABA PRESS”, la cui realizzazione editoriale è stata curata da Fabrizio Fabbri Editore.

Sette “stazioni di posta”. L’itinerario dell’esposizione – reale e ideale – avrà così piccole e grandi “stazioni di posta” intorno ad opere e protagonisti di una stagione culminata nel legame particolarmente influente che Canova ebbe tra il 1812 e il 1822 con l’Accademia di Belle Arti di Perugia, di cui orientò le scelte, appoggiando la nomina di direttori quali Carlo Labruzzi, Tommaso Minardi, Giovanni Sanguinetti. Settesonole sezioni tematiche: L’Umbria pontificia, La stagione napoleonica, Il paesaggio, Canova e l’Accademia di Belle Arti di Perugia, «Un’altra linea di bello»: verso il Purismo, Le incisioni, L’eredità di Canova.

Info ingressi. Per accedere alle due sedi espositive sono previsti due biglietti di ingresso distinti. Palazzo Baldeschi e il MUSA applicano una riduzione reciproca sui biglietti: il visitatore che si presenterà in una delle sedi della mostra con il biglietto dell’altra avrà diritto all’ingresso ridotto.

Titolo: “Al tempo di Canova. Un itinerario umbro”

Organizzazione: Fondazione Perugia e Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”

A cura di: Stefania Petrillo

Date: 6 luglio – 1° novembre 2022

Sedi: MUSA – Museo dell’Accademia di Belle Arti, Piazza San Francesco, 5 – Palazzo Baldeschi, Corso Vannucci, 66 – MUSA –

Orari

MUSA – Museo dell’Accademia di Belle Arti: dal martedì al giovedì 9.00/ 13.30, venerdì 15,30/18,30, sabato e domenica 10.30 -13.30/15.30-18.30.

www.abaperugia.com

Palazzo Baldeschi al Corso: dal martedì al venerdì 15.30-19.30. Sabato e domenica 10.30/13.30 – 15.30/19.30

Info e prenotazioni: Tel: 075 5734760 – palazzobaldeschi@fondazionecariperugiaarte.it

www.fondazionecariperugiaarte.it